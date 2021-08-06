توتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.. ما علاقة إيران؟

مزيد من التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد ان تبنى حزب الله هجوما بالصواريخ قال إنه ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية في مناطق جنوب البلاد،

الجيش الإسرائيلي دعا إلى الحد من نفوذ الحزب في لبنان بينما تركزت جهود حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في محاولات إعادة الهدوء إلى المنطقة عن طريق مطالبتها بالضغط على إسرائيل لاحترام قرار مجلس الأمن وفيما باركت بعض الأطراف رد حزب الله حذرت أخرى من الزج بلبنان نحو المجهول بدخول حروب الآخرين

فهل يخوض حزب الله معركة ضمن حرب إيرانية إسرائيلية؟ أم أنه رد طبيعي على القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان؟