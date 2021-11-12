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تهديد دولي.. العقوبات لمعرقلي انتخابات ليبيا

أخبار العالم العربي

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دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر بالرابع والعشرين من ديسمبر المقبل كما شدد على رفض كل التدخلات الخارجية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المرتزقة والقوات الأجنبية سيغادرون ليبيا قريبا تحت إشراف الأمم المتحدة، فيما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى انسحاب كامل ومتزامن على مراحل.  

فما هي سبل تطبيق التوافقات التي خلص إليها المؤتمر؟ وهل تنهي جدل الفرقاء الليبيين حول أسس العملية الانتخابية؟

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