تهديد إيراني لأمريكا.. هل تنتقم طهران لمقتل قاسم سليماني؟

مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستقاضي الآمرين بما سمتها جريمة الاغتيال ومنفذيها وعدتها نموذجا واضحا لإرهاب الدولة الممنهج..

بيان الخارجية الإيرانية سبقه إعلان رئيس السلطة القضائية في إيران كاظم غريب آبادي تورط ثلاث دول في المنطقة وثلاث من خارجها في عملية الاغتيال، مؤكدًا صدور مذكرات بتوقيف أكثرَ من أربعين من أصل مئة وعشرين.

فهل تعيد هذه التصريحات قضية الاغتيال إلى الواجهة من جديد؟ ثم هل تفتح باب المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

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