تنبؤات خبير: الخليج بحيرة صينية واليوان يطرد الدولار!
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الخبير الروسي بالشؤون الصينية نيقولاي فافيلوف مؤلف الكتاب الموسوعي عن الحوكمة الصينية وتوقعات مثيرة عن الحلف الصيني السعودي الوليد.
الخبير الروسي بالشؤون الصينية نيقولاي فافيلوف مؤلف الكتاب الموسوعي عن الحوكمة الصينية وتوقعات مثيرة عن الحلف الصيني السعودي الوليد.
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