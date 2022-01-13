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تنبؤات خبير: الخليج بحيرة صينية واليوان يطرد الدولار!

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الخبير الروسي بالشؤون الصينية نيقولاي فافيلوف مؤلف الكتاب الموسوعي عن الحوكمة الصينية وتوقعات مثيرة عن الحلف الصيني السعودي الوليد.

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