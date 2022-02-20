تمديد مناورات روسيا وبيلاروس.. تحذير للناتو من تجاوز الخطوط الحمر بأوكرانيا؟

على خطين متوازيين تسير موسكو في مواجهة التطورات على حدودها الغربية. دبلوماسيا، مساعٍ حثيثة توجها الأحد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي، واتفاق على ضرورة تكثيف الجهد الديبلوماسي للعودة إلى التهدئة في دونباس. أما الخط الثاني فهو الاستعداد العسكري، توجته موسكو وحليفتها مينسك بقرار تمديد المناورات المشتركة لاختبار جهوزية قوات رد الفعل التابعة دولة الاتحاد. لكن يبقى العاملُ الحاسمُ وراء كل هذا التصعيد، وهو المصلحة الأميركية بالحرب. تواصل واشنطن بث الهستيريا الكاذبة بشأن الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا، وهي تعمل وفق الكرملين على التخريب على الخيار الديبلوماسي والدفع نحو الحرب.. فأي من الطريقين ستسلكه التطورات؟

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