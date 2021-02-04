تمديد ستارت 3.. تحول بعلاقة موسكو وواشنطن؟

رسميا دخل تمديد معاهدة ستارت الجديدة بين موسكو وواشنطن حيز التنفيذ ليتم بذلك إنقاذ آخر آلية متبقية لضبط انتشار الأسلحة بتمديد العمل بها لخمس سنوات أخرى.

التقدم الحاصل على طريق العودة لآليات الرقابة واحتمال مراجعة مصير معاهدة السماء المفتوحة بعد خروج الطرفان منها، لم يحل دون إطلاق القيادة الاستراتيجية في الجيش الأمريكي المعروفة بستار كوم تحذيرات من حصول حرب نووية مع روسيا أو الصين في حال حصول انزلاق سريع في أي أزمة مع الولايات المتحدة.

موقف أثار استياء موسكو التي تراقب بحذر ما تعتبره إجراءات أمريكية مزعزعة للاستقرار آخرها وصول عسكريين أمريكيين إلى النرويج لنشر قاذفات استراتيجية.

فهل هي بداية العودة لضبط سباق التسلح؟ ومن يتحمل مسؤولية تصاعد خطر الصدام؟