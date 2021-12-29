تقرير خاص.. خفايا عمل أحد عمالقة سوق النفط الروسي في كردستان العراق

تعمل شركة "غازبروم نفط - ميدل ايست" على تشغيل حقل سرقلا في إقليم كردستان العراق، وقد وصل انتاجها عام الفين وعشرين إلى أكثر من مليونين ومئتي برميل

وبينما انتهت من حفر بئر رابعة في الحقل هذا العام، كشفت عن نيتها حفر الخامسة السنة المقبلة.

Your browser does not support audio tag.



وتعتبر غازبروم نفط "ميدل ايست" إحدى الأذرع الخارجية لعملاق سوق النفط الروسية غازبروم نفط، وهي واحدة من أضخم ثلاث شركات تعمل في هذا القطاع في روسيا.. حيث وصل انتاجها خلال عام ألفين وعشرين إلى أكثر من ستة وتسعين مليون برميل نفط مكافئ...

وتشمل غازبروم نفط أكثر من سبعين شركة لإنتاج النفط وتكريره وتسويقه في خمس عشرة دولة.. من ضمنها العراق.. حيث تعمل في حقلين أحدهما سرقلا في إقليم كردستان



ولا تعتبر تعتبر شركة "غازبروم نفط - ميدل ايست" مجمعا صناعيا متطورا فحسب بل وتعمل على تنفيذ عشرات المشاريع لدعم قطاعات متنوعة في كردستان العراق منها التعليم والصحة والطاقة.