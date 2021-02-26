"تقرير خاشقجي".. علاقة بايدن مع السعودية؟

فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة في المملكة لدورهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي..

وزيرُ الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن بدوره عما سماه بحظر خاشقجي وهي قيودٌ على التأشيرات فرضت على ستة وسبعين سعوديا، قائلا إن بلاده تتسامح مع تهديد النشطاء والمعارضين والصحفيين والاعتداء عليهم..

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نشرت نسخة رفعت عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل خاشقجي في عام الفين وثمانية عشر.. يرجح موافقة ولي العهد السعودي على عملية الاغتيال في اسطنبول.. الخارجية السعودية رفضت مضمون التقرير وقالت إنه يتضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها..

فإلى أين تمضي العلاقات السعودية الامريكية؟

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