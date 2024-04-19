تقدم روسي بمحور دونيتسك.. وإقرار أمريكي بانهيار قوات كييف

حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز من أن أوكرانيا قد تخسر الحرب أمام روسيا قبل نهاية العام الجاري في حال عدم حصولها على مساعدات عسكرية أمريكية

يأتي ذلك فيما يناقش الكونغرس ما إذا كان سيوافق على حزمةِ مساعدات لكييف، وسط معارضة من قِبل الجمهوريين..

و في وقت سابق، أكد مسؤولون في البنتاغون وعلى رأسهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا بدأ يتغير لصالح روسيا وأن كييف تواجه حاليا وضعا ميؤوسا منه في ساحات القتال...

وفي موسكو أعلنت وزارةُ الدفاع الروسية إحرازَ قواتها تقدمًا على جميع محاور القتال، وتكبيدَ قوات كييف خسائر بأكثر من سبعةِ آلافٍ ومئتي عسكري خلال أسبوع..

بينما قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن الغرب على بعد خطوة واحدة من إرسال قوات إلى أوكرانيا، مؤكدا أن الخطوة لعبٌ بالنار، وقد تجر أوروبا إلى القاع.. فما دلالات التحذيرات الغربية من هزيمة وشيكة لأوكرانيا رغم كل المساعدات العسكرية خلال العامين الماضيين؟ وماهي الخيارات الغربية في ظل فشل سياسة الدعم العسكري؟

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