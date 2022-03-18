تقدم بمفاوضات روسيا وأوكرانيا.. ما التفاصيل؟

كشف رئيس الوفد التفاوضي الروسي فلاديمير ميدينسكي عن إحراز تقدم ملموس في المحادثات المستمرة مع كييف، وأشار ميدينسكي إلى أن هناك تقاربا في المواقف مع الجانب الأوكراني بشأن حيادية كييف وتخليها عن مساعي الانضمام إلى حلف الناتو. موضحا أن بعض التفاصيل العالقة ترتبط بماهية الضمانات الأمنية التي ستقدم لأوكرانيا.

وعن طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح ميدينسكي أنه لا يجوز الحديث عن قمة بين الجانبين ما لم يتم صياغة نص اتفاق بين موسكو وكييف.

في سياق آخر أطلع بوتين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروت على سير العملية التفاوضية خلال مكالمتين هاتفيتين، وأشار بوتين إلى أن الجانب الأوكراني يحاول عرقلة العملية التفاوضية من خلال اقتراحات جديدة غير واقعية.

فما قيمة ما أنجز حتى الآن خلال المسار التفاوضي؟ وما دلالات استمرار التنسيق مع بين روسيا وألمانيا وفرنسا؟

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