تقارب تركي سوري.. ما أوراق الأكراد للرد؟
حلقة برنامج نيوزميكر مع إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية.
الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد لـRT: الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو ليس ايجابيا للشعب السوري
أحمد لـRT: هكذا اجتماعات أمنية يفهم منها أن المسار لا يزال أمنيا ولا مصلحة السوريين في ذلك
أحمد لـRT: تركيا تحاول دائما الحصول على ضوء أخضر للقيام بهجوم بري على شمال شرق سوريا
أحمد لـRT: تركيا تسعى لضرب التنسيق بين "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش السوري على الحدود
أحمد لـRT: الجبهة المشتركة بين تركيا ودمشق لن تكون ضد "قوات سوريا الديقمراطية" فحسب بل ضد كل السوريين
أحمد لـRT: تركيا مستعدة لتقديم تنازلات بالأوراق التي تمتلكها في سوريا
أحمد لـRT: تركيا مستعدة لمقايضات جديدة في سوريا لتحقيق مصالحها
أحمد لـRT: لا تغييرا ميدانيا لوجود القوات الأمريكية في سوريا
أحمد لـRT: التنسيق مستمر مع دمشق وموسكو لفهم نتائج هذا الاجتماع ايجابا ام سلبا
أحمد لـRT: هناك تواصل على المستوى العسكري مع روسيا
أحمد لـRT: مستعدون لاي وساطة لحل سياسي يحقق نتائج دون الحرب
أحمد لـRT: لدى الولايات المتحدة عددا من الأوراق ضد الاجتماع الثلاثي مثل الورقة الاقتصادية وقانون الكبتاغون