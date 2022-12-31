تقارب تركي سوري.. ما أوراق الأكراد للرد؟

حلقة برنامج نيوزميكر مع إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية.

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الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد لـRT: الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو ليس ايجابيا للشعب السوري

أحمد لـRT: هكذا اجتماعات أمنية يفهم منها أن المسار لا يزال أمنيا ولا مصلحة السوريين في ذلك

أحمد لـRT: تركيا تحاول دائما الحصول على ضوء أخضر للقيام بهجوم بري على شمال شرق سوريا

أحمد لـRT: تركيا تسعى لضرب التنسيق بين "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش السوري على الحدود

أحمد لـRT: الجبهة المشتركة بين تركيا ودمشق لن تكون ضد "قوات سوريا الديقمراطية" فحسب بل ضد كل السوريين

أحمد لـRT: تركيا مستعدة لتقديم تنازلات بالأوراق التي تمتلكها في سوريا

أحمد لـRT: تركيا مستعدة لمقايضات جديدة في سوريا لتحقيق مصالحها

أحمد لـRT: لا تغييرا ميدانيا لوجود القوات الأمريكية في سوريا

أحمد لـRT: التنسيق مستمر مع دمشق وموسكو لفهم نتائج هذا الاجتماع ايجابا ام سلبا

أحمد لـRT: هناك تواصل على المستوى العسكري مع روسيا

أحمد لـRT: مستعدون لاي وساطة لحل سياسي يحقق نتائج دون الحرب

أحمد لـRT: لدى الولايات المتحدة عددا من الأوراق ضد الاجتماع الثلاثي مثل الورقة الاقتصادية وقانون الكبتاغون