تفجير جسر القرم الروسي إعلان لحرب بلا قواعد؟

ما لا يختلف عليه اثنان أن عملية التخريب التي طالت جسر القرم وما يحمله هذا الجسر من رمزية لروسيا، أتت لتصعيد الصراع ونقله من مرحلة الفعل لردات الفعل من قبل موسكو

وهدف المنفذين واضح يراه مراقبون، توسيعُ رقعة الصراع نحو دخول حلف الناتو مثلا في صراع مباشر مع موسكو التي سارعت بتشكيل لجنة تحقيق معتبرة ردود الفعل الأوكرانية ما هي إلا تأكيد على طبيعة كييف الإرهابية مع مطالبات بالرد الفوري والقاسي من قبل سياسيين روس..

"فماذا بعد" هذا هو السؤال الذي يدور الآن في أذهان الجميع.

متى وكيف سيأتي الرد الروسي وهل سيكون كافيا للحد من عمليات مماثلة خاصة وأن روسيا هددت مرارا من فعل كهذا؟

ماذا عن الدول الغربية، هل كانت على دراية بالعملية وما الذي تريده الجهات المنفذة منها؟

وهل دخلنا مرحلة الصراع بلا قواعد كما صرح مسؤول روسي؟

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