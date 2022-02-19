تفاقم التوتر شرق أوكرانيا.. هل تشتعل الحرب؟

مع ارتفاع منسوب التوتر شرق أوكرانيا، تستمر سلطات دونيتسك ولوغانسك في إجلاء المدنيين، فيما يتواصل خرق القوات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك بعمليات القصف وحشد القوات.

في هذا السياق حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا المسؤولين الغربيين من أن تجاهلهم الوضع المأساوي لسكان دونباس يجعلهم شركاء في جرائم كييف ضد الانسانية.

من جهته أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونخ للأمن، استعداد الدول الغربية لإجراء مفاوضات مع روسيا حول المسائل الأمنية.. فيما جدد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ دعوة روسيا لاتخاذ الخطوة الأولى في تسوية الأزمة من خلال سحب قواتها على الحدود مع أوكرانيا..

بموازاة ذلك أعلن مسؤول في البنتاغون أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية

فهل يعكس توالي الاعتداءات من حكومة كييف عزمها على خوض مغامرة جديدة في دونباس؟