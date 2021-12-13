ما سبب الانهيار الكارثي لليرة التركية رغم تدخلات البنك المركزي؟

تراجع سعر صرف العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وسط توقعات أن يخفض البنك المركزي التركي مرة أخرى سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وقد اقترب سعر الدولار من خمس عشرة ليرة تركية، ما دفع البنك المركزي التركي للتدخل ببيع العملات الأجنبية في الاسواق، في محاولة للحد من تدهور سعر العملة الوطنية. تراجع بدأ بعد خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بأربع نقاط مئوية منذ سبتمبر الفارط رغم ارتفاع التضخم..

ويعتبر أردوغان إصراره على خفض أسعار الفائدة ضروريا من أجل استقلال البلاد اقتصايا ونهضتها، بينما تشكك المعارضة في أرقام التضخم واحتياطي الصرف المعلنة من الحكومة، وسط حالة من إرتفاع الأسعار والغليان الشعبي..

فهل تنجح إجراءات أردوغان المصرة على خفض الفائدة في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية؟

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