تغيير في سلوفاكيا.. حزب معارض لدعم كييف يفوز بالانتخابات

لاشك أن فوز حزب "الديمقراطية الاجتماعية" اليساري يشكل منعطفاً هاما في سياق السياسة المعتادة بدعم أوكرانيا،

روبرت فيكو رئيس الحزب تعهّد بأن سلوفاكيا لن ترسل "قطعة ذخيرة واحدة" إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا، ودعا إلى تحسين العلاقات مع موسكو.

تطور يؤشر على مدى تراجع الداعمين للسياسة الغربية وسياسة الناتو الداعية دائما إلى دعم كييف ليبرز التساؤل حول إمكانية نشوء معسكر مناهض للغرب إلى جانب هنغاريا على سبيل المثال.. لاسيما مع ارتفاع الأصوات الشعبية المطالبة لحكامها بضرورة الالتفات إلى مصالحهم الداخلية بعيدة عن الحساب الأميركية.

Your browser does not support audio tag.