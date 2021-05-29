تظاهرة "لردع إسرائيل"..هل تتحرك إدارة بايدن؟

في حراك جماهيري غير مسبوق لإبداء التضامن مع الفلسطينيين بالعاصمة الأمريكية واشنطن دعت نحو مائة منظمة وجمعية مدنية عاملة بالولايات المتحدة إلى تظاهر تحت عنوان المطالبة بمعاقبة وردع إسرائيل.

حراك واشنطن تزامن مع تأكيد وزير الدفاع لويد أوستين في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على ضرورة الحفاظ على التهدئة والبناء عليها لتحقيق أمن دائم في المنطقة، فيما طالبت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على الرضوخ لإرادة السلام الدولية.

يأتي ذلك فيما يشتد الحراك الديبلوماسي بين مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية على خط تثبيت التهدئة وعقد تفاهمات شاملة طويلة الأمد.

تابعوا RT على