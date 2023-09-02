تظاهرات ضد فرنسا بالنيجر.. طرد سفير باريس وقواتها نهائي

يتواصل الاعتصام المفتوح والتظاهرات الحاشدة أمامَ القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، للمطالبةِ برحيل القوات الفرنسية ومغادرة سفير باريس للبلاد..

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المحكمة العليا في النيجر أقرَّت طرد السفير الفرنسي بشكلٍ فوري وإلغاءَ حصانته الدبلوماسية، هذا ويتواصل الاعتصامُ المفتوحُ والتظاهراتُ أمامَ القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي للمطالبةِ برحيل القوات الفرنسية.. حيث أكد المتظاهرونَ بقاءَهم في أماكنِهم حتى رحيلِ آخر جندي فرنسي من البلاد..

وفي هذا السياق قال الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتواصلُ يوميا مع الرئيس المعزول محمد بازوم، وأنه سيتخذ القرارات بناء على هذه الاتصالات، كما اعتبر أن الانقلاب في النيجر والغابون مختلفان تماما.. فما هي خيارات فرنسا للبقاء في النيجر ضد رغبة الجيش والشعب والمحكمة العليا؟

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