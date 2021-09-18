تظاهرات ترامب.. هل ينقسم الشارع الأمريكي؟

من جديد يعود مؤيدو الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب إلى شوارع العاصمة واشنطن مطالبين بالعدالة للمتهمين في أحداث الكابيتول التي جرت العام الماضي حين خرج أنصار ترامب اعتراضا منهم على وصول مرشح الديموقراطيين جو بايدن للبيت الأبيض بعد انتخابات ربما كانت الأكثر صخبا في تاريخ البلاد..

هل نحن أما تحركات لن تبدأ حتى تنتهي أم أنها بداية للمزيد منها؟

ماذا عن سياسات بايدن وموقف الشارع منها وكيف يمكن أن يكون رد الديمقراطيين على هذه التحركات

كيف سيستفيد ترامب الطامح للعودة إلى المشهد السياسي من حراك الشارع و في ظل كلامه حول تدهور بلاده منذ ثمانية أشهر وزوالها بعد 3 سنوات من الآن...

أسئلة كثيرة نتابعها معكم..