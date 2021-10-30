تظاهرات السودان تطالب بحكم مدني .. تحد للعسكر؟

طغى الحراك في الشارع على المشهد السوداني، تلبية لدعوة القوى المعارضة لقرارات الجيش السوداني. بغض النظر عن أعداد المتظاهرين والتقديرات المختلفة لهذه الأعداد، تتحدث أنباء عن منحىً خطير اتخذته الأحداث. فلجنة أطباء السودان المركزية تحدث عن قتلى وجرحى، فيما تنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي، وتتهم المتظاهرين بالخروج عن السلمية في بعض المناطق. هذا مؤشر خطير سواء صحَّت أي من الروايتين. لكن هذا الحراك ترى القوى الداعية إليه أنه نجح، وتستطيع البناء عليه في خطواتها المستقبلية. فيما يقول البعض إن مطالب المتظاهرين هي نفسها عناوين المرحلة المقبلة التي طرحها الجيش، ليعيد عبد الفتاح البرهان التأكيد على أن جرى لم يكن انقلاباً، وإنما كان تصحيحاً لمسار الثورة.. فما هي سيناريوهات المرحلة المقبلة على ضوء هذه التطورات؟

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