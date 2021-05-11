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تصعيد عسكري بغزة.. هل اقتربت العملية البرية؟

أخبار العالم العربي

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غزة تحت القصف من جديد بعد أن لبت نداء المرابطين في الأقصى كما تقول الفصائل التي أمطرت إسرائيل بصليات من الصواريخ طالت مناطق عدة ومنها القدس وتل أبيب

فيما تتوعد الفصائل بتوجيه ضربة قاسية إلى "تل أبيب".
الجانب الإسرائيلي مصرٌّ على المضي في معاقبة القطاع كما يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حين تأتي التحذيرات في الداخل الإسرائيلي من خروج الأمور عن السيطرة ودخولِ جبهات جديدة في سيناريو لا تتمناه أيُ حكومة إسرائيلية..
- ما مدى إمكانية انتشار رقعة المعارك ودخولِ جبهات جديدة؟
- من المستفيد وما هي واقعية الأدوار الإقليمية في ما يجري
- هل أتت المفاجآت من قطاع غزة وما هي حدودُ قدراتها العسكرية..
نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.

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