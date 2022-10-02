تصعيد بين اليونان وتركيا.. ما دور واشنطن؟

وسط تبادل للاتهامات بالتصعيد، عاد الخصمان القديمان العضوان في الناتو إلى التناحر من جديد.

تركيا واليونان وخلافُهما التاريخي ابتداء من الجرف القاري وبحر إيجة وصولا لجزيرة قبرص المقسمة بينهما، لكن وصول أسلحةٍ جديدة إلى جزر يونانية منزوعة السلاح صب الزيت على النار هذه المرة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصح أثينا بعدم الاستفزاز لما فيه خيرُها وخيرُ شعبها مضيفا أنهم في أنقرة على دراية بمن يحرض اليونان ويشجعُها في لعبة تستهدف تركيا حسب قوله.

بينما أثينا تعتبر أن لها الحقَ في اتخاذ جميع الإجراءات الدفاعية لحماية جزرها في أقصى الشرق مع تزايد التهديدات التركية.

- ما دلالات التصعيد في هذا الوقت تحديدا بين بلدين عضوين في الناتو وكيف ينعكس على التفاهمات داخل هذا الحلف؟

- من المسؤول عن تجدد الخلاف وسط وصول أسلحة أمريكية جديدة إلى أثينا؟

- هل تسعى واشنطن لمعاقبة أنقرة بسبب مواقف لاقت تحفظات أمريكية على الصعيدين الإقليمي والدولي؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.

Your browser does not support audio tag.