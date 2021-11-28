تصعيد بين السودان وإثيوبيا.. هل الحرب قادمة؟
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نفيٌ من الجيش الاثيوبي بأنه شن هجوما على منطقة الفشقة الحدودية مع السودان بعد إعلان الخرطوم مقتل ستة من عناصر جيشها في هجوم إثيوبي تقول إنه يهدف لإفشال موسم الحصاد،
تصعيد يأتي بالتزامن مع توترات داخلية يعيشها البلدان فبينما يحاول السودان تهدئة الشارع ورأب الصدع في أعلى هرم السلطة تخوض الحكومة الاثيوبية معارك عنيفة ضد جبهة تحرير تيغراي لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات
فما مصلحة أي طرف من التصعيد على الحدود؟ وكيف يمكن أن تنعكس على الأزمات الداخلية التي يعيشها البلدان؟
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