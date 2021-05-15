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تصعيد إسرائيل في غزة لا يتوقف.. نكبة جديدة؟

أخبار العالم العربي

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هل يمكن الحديث عن مطالب موحدة للفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية والقطاع؟ وما واقعيتها في ظل تعثر التهدئة رغم كل الجهود الدولية على اختلافها؟

وسط المزيد من التصعيد مع إسرائيل أحيى الفلسطينيون اليوم الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، تظاهرات عدة شهدتها مناطق في الضفة الغربية خلفت عشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي بينما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كل مكان، في وقت يستمر القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وفصائل القطاع أبرزها حماس التي تتحدث عن ضرورة أن يرفع كل فلسطيني السلاح في وجه العدو على حد تعبيرها.
فهل يمكن الحديث عن مطالب موحدة للفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية والقطاع؟ وما واقعيتها في ظل تعثر التهدئة رغم كل الجهود الدولية على اختلافها؟

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