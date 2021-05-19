تصعيد إسرائيل في غزة.. حسابات الفصائل الفلسطينية وخيارات نتنياهو المحدودة

أكثر من أسبوع مضى على مشهد المواجهة الحالية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، دون أن يلوح في الأفق وقف وشيك لإطلاق النار وسط مساعي دولية للتهدئة لوقف التوتر بالمنطقة.

وفيما تؤكد الفصائلُ الفلسطينية وعلى رأسها حماس أنها مستعدةٌ لمواجهة طويلة الأمد وأن خزينَها العسكري لا ينضب، يشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المقابل أن القصف أعاد الحركة سنوات إلى الوراء.

-فما هو مصير المواجهة الحالية؟ وهل ستمتد لما هو أكبر؟ هل نجحت حماس والفصائل الفلسطينية في فرض معادلة جديدة للمواجهة مع إسرائيل؟ ثم ما فرص نجاح المساعي الرامية لإرساء تهدئة بين الجانبين؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف في هذه الحلقة من برنامج نيوز ميكر رئيسَ جهازِ الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي بين أعوام ألفين وستة وألفين وعشرة، ورئيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب عاموس يدلين.

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