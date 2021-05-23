تصعيد إسرائيل في القدس.. عودة صواريخ غزة؟

المسجد الأقصى من جديد تحت وقع الاقتحامات الإسرائيلية..

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة بحماية الشرطة الإسرائيلية التي اعتدت على المواطنين الفلسطينيين، ومنعتهم من التواجد في ساحات الحرم والصلاة في المسجد القبلي المتاخم لباب المغاربة.

التنديد الفلسطيني جاء سريعًا، حيث أكد خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري، أن الاقتحام يعد محاولة من قبل إسرائيل لإثبات عدم هزيمتها في حرب غزة، فيما قالت الخارجية الفلسطينية إن هذه التصرفات تفرغ المواقفَ والجهودَ الدولية الرامية لتثبيت وقفِ إطلاق النار وإعادةِ إحياء عملية السلام من مضمونها، أما الفصائل الفلسطينية فلوحت بالعودة للتصعيد مع إسرائيل في حال استمرار انتهاكاتها بحق المقدسيين.

فهل يُشعل اقتحام الأقصى أتونَ المواجهةِ بين غزة وإسرائيل من جديد؟ هل شمل اتفاقُ وقف إطلاق النار بند عدم السماح باقتحام الأقصى؟ وما مصير التهدئة التي يعكف الوفد المصري على تثبيتها بين الجانبين؟

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