تصعيد إسرائيلي بالقدس والضفة الغربية.. مواجهة قادمة؟

أكدت حركة حماس أن القدس خط أحمر ولا يمكن السماح بتصعيد العدوان عليها بهذه الطريقة دون أن يكون للمقاومة موقف

كما أعلنت الحركة عبر الناطق باسمها حازم قاسم عن وجود قواعد اشتباك جديدة ترسخها الفصائل وكتائب القسام عبر إطلاق مضاد الطيران على الطائرات الإسرائيلية المغيرة على القطاع.

ومع اقتحام أكثر من ستمئة مستوطن للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على رفضه القاطع لأي تغيير للوضع القائم تاريخيا في القدس.



فإلى أين يتجه مسار الأحداث؟ وما احتمالية تفجر مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين وإسرائيل؟

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