تصاعد التوتر في شرق أوكرانيا.. فهل تندلع الحرب؟

فيما تطلق كييف العنان لمدافعها ونيرانها نحو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، يعلو صوت الحرب وتخفت أصوات التهدئة. الخرق الأخطر من جانب كييف لوقف إطلاق النار في دونباس، استدعى إجلاء مئات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن نحو روسيا. ومن موسكو يكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يشبه القناعة بأن لا جدية غربية في التعاطي مع هواجس روسيا الأمنية، فعلى ضوء ذلك كيف سيكون رد الفعل الروسي؟ أما الأميركيون فيواصلون النفخ في نار الأزمة، ويحددون للمرة الرابعة أو الخامسة مواعيد لبدء الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا على قاعدة الاستثمار في هذه الأزمة. فما الذي تحمله الأيام الساعات والأيام المقبلة من تطورات؟

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