تصاعد التوتر في العاصمة الليبية.. ما مصير الانتخابات الرئاسية؟

موجة شكوك متزايدة حول إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وسط التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس وتعالي الأصوات المنادية بإرجاء هذا الاستحقاق الانتخابي.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي توقع تأجيل الانتخابات لفترة وجيزة مرجعًا ذلك إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، كما طالب أيضًا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في المجلس سليمان الحرارين السلطتين النفيذية والتشريعية بالسعي إلى تأجيل الانتخابات.

ويأتي ذلك مع تصاعد الضغوط الدولية والأممية التي تصر على موعد الرابع والعشرين من ديسمبر لهذا الاستحقاق.

فما مصير العملية الانتخابية؟ وما انعكاسات أي تأجيل على المشهد الأمني والسياسي في البلاد؟

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