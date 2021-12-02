تصاعد التوتر الروسي الأمريكي.. ما هدف الناتو في أوكرانيا؟

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حلف الناتو بتأجيج الوضعِ قرب حدود روسيا الغربية..

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي في ستوكهولم عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن موسكو ستتخذ اجراءات لضمان أمنها ووحدةِ أراضيها، بدوره قال بلينكن إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن أوكرانيا، وأن مسؤولية تخفيف التوتر في المنطقة تقع على عاتق موسكو، وأكد دعم بلاده خيار الدبلوماسية لحل الأزمة والعودة الى اتفاق مينسك محذرا من عواقب أي عمل عسكري روسي ضد أوكرنيا حسب الموقف الامريكي..

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال إن كييف اتخذت خطوات استفزازية على خط التماس في الدونباس، وأن تصريحاتها العدوانية، تدل على وجود احتمال مرتفع لاندلاع أعمال قتالية في جنوب شرق البلاد..

فما تداعيات هذا التوتر على الامن الأوروبي؟ ومن يتحمل مسؤولية تخفيف التوتر؟

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