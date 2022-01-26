تصاعد التوتر الروسي الأمريكي بشأن اوكرانيا.. هل يتحول إلى صدام؟

"نظام العلاقات الدولية يمر باضطرابات جذرية وسلبية، والغرب يتحمل مسؤولية محاولة كسب تفوق أحادي الجانب على حساب الآخرين".

هكذا قيم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشهد الدولي في ظل أزمة توتر هي الأكبر بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.

مبدأ معاقبة الدول التي تنتهج سياسات مستقلة مختلفة عن نهج واشنطن، وفي مقدمتها روسيا والصين، وعدم مراعاة الغرب لأمن ومصالح الآخرين، هو جوهر هذا النزاع الذي يتبلور على الساحة الأوكرانية بقرار غربي كما ترى روسيا

مع تسلم رد واشنطن المكتوب على الضمانات الأمنية، والتأكيد على أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها، إلى أين يتجه هذا النزاع ومعه نظام العلاقات الدولية بأكمله؟

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