تشاد.. علاقتنا مع روسيا قرار سيادي رغم الضغوط

تاريخ النشر:30.07.2023 | 21:42 GMT |
آخر تحديث:30.07.2023 | 21:44 GMT |
ضيف حلقة اليوم من برنامج "نيوزميكر" وزير خارجية تشاد محمد صالح.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل على إنشاء سكة قطار تصل إلى السعودية.
كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة اتهام طبيب أمراض نساء وتوليد بمساومة النساء على إجراء عمليات إجهاض لهن مقابل ممارسة الجنس معهن في عيادته الخاصة بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.
قتل أشخاص مسلحون في تركيا مواطنا سوريا يملك محل بقالة في اسطنبول والعاملين معه.
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن وعود أوكرانيا بالاختراق إلى بحر آزوف وإجبار روسيا على الاستسلام بفضل الأسلحة الغربية، تحطمت أمام خط الدفاع الأول الروسي.
رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أمس، التي أكد فيها "الاستعداد للرد على أي حماقة إسرائيلية".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن القوات المسلحة الروسية بتصديها للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي، تدافع عن أرض روسيا وعن مواطينها.
أثار كريستيانو رونالدو، خلال الساعات الماضية، ضجة واسعة في السعودية، بسبب تصرفه "غير اللائق" عقب مباراة فريقه النصر مع الشباب في بطولة كأس العرب للأندية البطلة المقامة في المملكة.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيتطلب "تنازلات كبيرة" للفلسطينيين التي من غير المرجح أن توافق عليها حكومة نتنياهو المتطرفة
اعتبرت قناة WION التلفزيونية الهندية، أن نشر روسيا قاذفات استراتيجية من طراز Tu-160 في الشرق الأقصى، سيكون بمثابة رد لائق على تزايد عسكرة اليابان.
أعلن صندوق النقد العربي تقديم قرض جديد لمصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي.
وثقت كاميرا أحد شهود العيان لحظات اصطدام مسيرة أوكرانية بواجهة أحد الأبنية في مجمع "موسكو سيتي" التجاري فجر اليوم الأحد في تمام الساعة 04:15 صباحا.
قالت مجلة Military Watch الأمريكية، إن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، تعتبر أخطر طائرة في القوات الجوية الروسية وتتمتع بـ "قوة استثنائية هائلة".
أفاد مراسلنا الأحد، بتواصل الاشتباكات بين حركة فتح وفصيل جند الشام في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم قائد الأمن الوطني بالمخيم.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل مئات الآلاف من الجنود الأوكرانيين لإجهاد روسيا تضحية مقبولة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تسعى لصدام مباشر بين الجيش الروسي وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن إذا أراد أحد ذلك، فإن روسيا مستعدة له.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ردا على سؤال عما إذا كان الأمر يستحق تبادل قادة كتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية مع شخص ما، أنه يمكن فعل كل شيء عندما يكون ذلك مفيدا لروسيا.
قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت في الليل منطقة "موسكو سيتي" ونجم عن ذلك وقوع أضرار طفيفة من دون سقوط ضحايا.
انتقد الناشط الحقوقي والسياسي الأمريكي، أغامو بركة، الدعاية الغربية التي لا تتردد في نشر الأطروحة الكاذبة بأنها نجحت في عزل روسيا عن العالم بأسره.
نعى الأزهر الشريف العالم، السعيد عبادة، عضو هيئة كبار العلماء في مصر.
حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة العرض العسكري البحري الذي يقام بمدينة سان بطرسبورغ احتفالا بيوم البحرية.
يرى غريغ بريدي في ناشيونال إنترست أن للسعودية طلبات باهظة الثمن في حال أنجزت التطبيع مع إسرائيل. فماذا تريد المملكة؟
دمرت دبابة روسية 7 مدرعات أوكرانيين في معركة واحدة وقعت على محور زابوروجيه وخرجت من القتال دون التعرض لأضرار كبيرة، حسبما أفاد قائد إحدى الوحدات العسكرية الروسية لوكالة "نوفوستي".
علق اللواء المصري، نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لـ RT على حديث الرئيس الروسي عن استعداد موسكو لأي سيناريو صدام مسلح مع القوات الأمريكية في سوريا.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام العرض البحري في بطرسبورغ اليوم، عائلة روسية متعددة الأطفال قدمت من مدينة ماغادان شرقي البلاد، بدعوة من الرئيس لحضور العرض.
أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أن المملكة تأمل في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
تحدث جندي أوكراني تلقى تدريبات في الغرب لصحيفة "نيويورك تايمز" عن المآسي والمعاناة التي تمر بها قوات كييف، كاشفا عن الخسائر الفادحة التي تتكبدها.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التهديد المحتمل للحرب النووية ليس أكثر خطورة من المشكلة الوجودية لتغير المناخ، وأكد أنه لا يوجد تسلسل هرمي في هذه القضايا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.
علق مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على سقوط فريقه أمام برشلونة 0-3 يوم الأحد، في مباراة كلاسيكو إسبانية ودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، والتي أقيمت في ولاية تكساس الأمريكية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 25 مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات.
نفى وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اتهامات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، له بالكذب حول مسألة العقوبات ضد روسيا وأهدافها.
وثقت كاميرا أحد السائقين المارين بالقرب من مجمع "موسكو سيتي" على الخط الدائري الثالث الذي يلف موسكو، وثقت الأضرار التي سببها اصطدام مسيرة بأحد الأبراج.
مازح شاب من إحدى العائلات التي حضرت إلى الكرملين للحصول على وسام "المجد الأبوي" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر تحليق إحدى المسيرات الأوكرانية، فوق مجمع "موسكو سيتي" التجاري الذي يضم عددا من ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة.
تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب العسكري في النيجر اليوم الأحد أمام السفارة الفرنسية في العاصمة النيجيرية نيامي وأصر بعضهم على دخولها، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
مازالت الأنباء المتعلقة بالانتقال المحتمل لنجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، تتصدر عناوين الصحف الرياضية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأحد، عن تعاقده مع حارس المرمى الإسباني أرناو تيناس، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.
قال الخبير الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق للبنتاغون، إن قوات نظام كييف قامت بتدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بإيعاز ومباركة من القيادة الأمريكية.
زعم رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن مجموعة من مائة مقاتل من قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، تقدمت إلى منطقة "ممر سوفالكي" الحدودية.
أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة.
كشف وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار أن عدد المصريين وصل إلى 105 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن عدد الولادات اليومي في البلاد يقترب من 6 آلاف ولادة.
عبر لاعب الإسكواش مروان الشوربجي عن سعادته باللعب تحت العلم الإنجليزي، بدلا من علم بلد موطنه الأصلي مصر، وذلك على خطى شقيقه محمد الشوربجي الذي اختار أيضا تمثيل إنجلترا.
رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سؤال صحفية حول مصدر قوته وقدرته على التحمل.
قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بعد مناقشة مع نظيره الدنماركي ميت فريدريكسن بشأن حرق القرآن في كلا البلدين، إن السويد تمر بأخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية.
أفادت صحيفة Wirtualna Polska، بأن رفع لافتات تحمل شعارات معادية لأوكرانيا أثار "فضيحة صاخبة" خلال مباراة لكرة القدم لنادي شلينسك من مدينة فروتسواف.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المشاكل الكارثية التي يعانيها الجيش الأوكراني.
خطف مدرب منتخب فرنسا، هيرفي رينارد، الأنظار بعدما انتزع منتخبه فوزا "قاتلا" على البرازيل 2-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم للسيدات.
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على أوكرانيا.
نفى أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، شائعات أن تصدير الغاز هو سبب أزمة الكهرباء التي تعيشها بلاده هذه الأيام.
حث حزب اليسار الراديكالي في جنوب إفريقيا زعماء الصين والهند والبرازيل على مقاطعة قمة مجموعة "بريكس" المقبلة تضامنا ودعما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أنعش منتخب المغرب آماله في التأهل إلى ثمن نهائي مونديال السيدات لكرة القدم، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية 1-0 الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، إن المنطقة دخلت مرحلة جديدة بعد الاتفاق بين إيران والسعودية.
اعترف رجل في منتصف الثلاثينات بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها في ثلاجة عثر عليها في قناة شرق بلجيكا، حسبما أعلنت النيابة العامة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولاتها الفاشلة لشن هجوم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسنوليمان.
أعلنت الخارجية الأمريكية أن فيكتوريا نولاند، نائبة الوزير بالإنابة وكيلة الوزارة للشؤون السياسية، انطلقت السبت في جولة إفريقية تشمل 3 دول بينها جنوب إفريقيا وتستمر حتى 4 أغسطس.
قدم مختصو هيئة الجودة الروسية إرشادات للمستهلكين لكيفية اختيار البطيخ الناضج بدون أخطاء، من خلال معاينتها بالعين المجردة.
أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، أن تدريب بريطانيا لجنود القوات الخاصة الأوكرانية للاستيلاء على القرم لن يخدم كييف في مآربها.
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الصين زرعت برمجيات خبيثة في شبكات كهرباء واتصالات رئيسية أمريكية، تشكل "قنبلة موقوتة" يمكن أن تؤذي الجيش في حال النزاع.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن توجيه الجيش الروسي ضربة صاروخية باستخدام أنظمة "إسكندر" على الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.
قال الخبير الأمريكي سكوت ريتر، وهو ضابط سابق في استخبارات الولايات المتحدة، إنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد الاختيار بين أمرين سيئين بالنسبة له.
أفاد مراسل ريا نوفوستي بأن الجنود الروس من المنطقة العسكرية الغربية تمكنوا لأول مرة من اغتنام ناقلة جند سويدية من طراز "CV-90"، خلال معارك مع قوات كييف على محور كراسنوليمانسكي.
انتقل جناح نيوكاسل الإنجليزي، الفرنسي ألان سان ماكسيمان إلى أهلي جدة السعودي كما أعلن الناديان يوم الأحد.
أكد قائد وحدة استطلاع بالجيش الروسي بأن المدرعات والدبابات الغربية المسلمة لقوات كييف لا تتمتع بحماية كما في دبابات "تي-90"، ويمكن بسهولة تدميرها بمضادات الدبابات الروسية.
أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي يستخدم أنظمة حرب إلكترونية قوية تفقد القوات الأوكرانية قدرتها على القيام بعمليات عسكرية.
صمم المهندسون الروس مسيّرة "فيكتور خا-120" الفائقة الخفة. والغاية الرئيسية منها هي توجيه ضربات إلى القوة البشرية للعدو.
أعلنت الحكومة الروسية فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.
شاركت المغربية نهيلة بنزينة، في مباراة منتخب بلادها ضد كوريا الجنوبية، يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، لتكتب تاريخا جديدا.
أكد وزير بالحكومة الأردنية أن بلاده ليس لديها مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب.
أعلن الجيش السوداني، في بيان، انضمام مجموعة تتبع لقوات الدعم السريع تتألف من ضباط وضباط صف وجنود بقيادة النقيب أدم داؤود حماد (البشيري) وانضمامها إلى صفوفه.
حذر مسؤول اقتصادي إسرائيلي كبير من أن البلاد تتجه نحو "سيناريوهات اقتصادية سيئة للغاية"، في حال استمرار الحكومة في ما يسمى "الثورة القضائية" التي أثارت احتجاجات على مدى 30 أسبوعا.
تشهد بطولة كأس العرب للأندية المقامة حاليا في السعودية، مشاركة 16 فريقا من أقوى الأندية العربية فيما يغيب الأهلي المصري.
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام قادة الفصائل الفلسطينية المجتمعين في مصر، محورية دور منظمة التحرير وضرورة "الإجماع على حمايتها"، والالتزام بها وبرنامجها والتزاماتها الدولية.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رفض منح أوكرانيا حق الوصول إلى شبكة "ستارلينك" بالقرب من شبه جزيرة القرم الروسية.
قال رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، عاصم خليفة، إنه فوجئ بقرار النجم مروان الشوربجي، اللعب باسم منتخب إنجلترا بدلا من مصر خلال الفترة المقبلة.
وصف الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بـ"شيطاني" بعد نقله الاحتفال بعيد الميلاد من 7 يناير إلى 25 ديسمبر.
اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن السعودية "غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها لتأسيس دوري قوي"، وذلك تعليقا على انتقال الجزائري رياض محرز من "السيتي" إلى أهلي جدة.
نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء قطاع غزة يوم الأحد للفت الانتباه إلى انقطاع الكهرباء المزمن والظروف المعيشية الصعبة، مما قدم عرضا عاما نادرا للاستياء من حكومة حماس.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تدمير مروحية "كا-52" الهجومية لمدرعة أمريكية من طراز "برادلي" باستخدام صاروخ "فيخر" الموجه المضاد للدبابات على محور جنوب دونيتسك.
تحدث الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه لـRT عن أثار الملء الرابع لسد النهضة على حصة مصر من المياه.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجوده في البلاد الآن أكثر أهمية من حضوره قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا.
أفادت مديرية النقل في موسكو، بأنه تم منع حركة السير في شارع تيستوفسكايا بمنطقة "موسكو-سيتي" في العاصمة حيث اصطدمت مسيرات أوكرانية بواجهات ناطحات السحاب.
سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، مساء الأحد، بالكشف عن "إحباط" محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار، الأسبوع الماضي، وصفت بأنها "كبيرة واستثنائية".
بحث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والمبعوث الأمريكي الخاص لتعزيز وتوسيع اتفاقيات إبراهيم دان شابيرو، توسيع التطبيع مع تل أبيب ليشمل دولا مهمة إضافية في الشرق الأوسط وخارجه.
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف صاروخية منتجة في كوريا الشمالية في راجمات الصواريخ من طراز "غراد".
أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، بيانا توضيحيا لمصطلح ورد في كلمة مندوبة لبنان لدى المنظمة الدولية بشأن الحدود الجنوبية للبنان، معتبرة أنه "سوء تعبير غير مقصود" وليس وثيقة رسمية.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال، لافتا إلى أن روسيا لن تقوم بتخزين الغاز بكميات كبيرة في تركيا.
بعد أيام من فشله في ضم نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي الدولي كيليان مبابي، تعرض نادي الهلال السعودي لخيبة أمل جديدة في الانتقالات الصيفية الحالية بعد رفض عرضه لضم نجم آخر.
رصدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للأندية "كأس الملك سلمان للأندية" التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي على الملاعب السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، جوائز مالية ضخمة.
صرح مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الروسي سيطوق مدينة خاركوف نتيجة سلسلة من الهزائم الكبرى للقيادة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
يكافح الاقتصاد الألماني -الأكبر في أوروبا- من أجل النمو، وسط توقعات تظهر استمراره في الضعف، وبسبب الوضع الاقتصادي الرديء أصبحت البلاد تنافس على لقب "رجل أوروبا المريض".
أشارت صحيفة People إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعترف علنا بحفيدته البالغة من العمر أربع سنوات، وهي الابنة غير الشرعية لابنه هانتر.
صرح مسؤول العلاقات بين القوميات في جمهورية القرم، زاور سميرنوف، بأن محاولة الغرب وأوكرانيا للاستيلاء على شبه الجزيرة ستصبح كارثة لهم، ولدى روسيا الوسائل اللازمة لحماية سيادتها.
صرح طلعت مرزوق، ممثل حزب النور المصري فى الحوار الوطني، بضرورة رصد مخالفات المال السياسي، قائلا: "لأن من يتاجر بأصوات الناخبين كمن يتاجر بالمخدرات فكلاهما يبيع الوطن".
فك تنسيق أمني إسباني مكون من الشرطة القضائية ووحدة أمن المواطنين والحرس المدني لغز العثور على جثة مغربي مدفونة في منطقة سييرا دي نوفيلدا بضواحي مدينة أليكانتي شرق إسبانيا.
تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالا هاتفيا، يوم السبت، من نظيره السويدي، توبياس بيلستروم، جرى خلاله بحث ممارسات الإساءة للقرآن الكريم.
صرح مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بأن كييف ستبدأ مناقشة الضمانات الأمنية الثنائية مع واشنطن الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عضوية الناتو تعتبر الضمان الأكثر موثوقية.
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرت مناقشتها يوم الأحد.
استسلم نادي باريس سان جيرمان لخسارة خدمات كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقد وضع أخيرا سعرا مقابل التخلي عن نجمه الفرنسي.
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