تسريبات لظريف.. خلاف عميق مع الحرس الثوري؟

مع اقتراب موعد الانتخابات الايرانية وبموازاة إعلان استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، خرج تسجيل صوتي منسوب لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

يضم مواقف حول كيفية عمل وتعامل القيادة مع الملفات الخارجية.

التسريبات التي وصفها بيان الخارجية بأنها مجتزاه من محادثات داخلية لم يكن من المقرر نشرها، تناولت رفض جواد ظريف لتدخل الحرس الثوري واللواء الراحل قاسم سليماني في صياغة السياسة الخارجية لدرجة يكاد ينعدم فيها تأثير وزارته، بالإضافة إلى ترجيح خيار ساحة المعركة في التعامل مع الأزمات بدل معالجتها بالسبل الديبلوماسية.

مواقف ظريف المسربة قوبلت بالاستهجان والرفض من بعض وسائل الاعلام المقربة من الحرس الثوري فيما اعتبرها نواب محافظون تحديا للخطوط الحمراء.

Your browser does not support audio tag.