تركيا ومصر.. تقارب يمهد لقمة بين أردوغان والسيسي؟

في إطار استكمال المباحثات الاستكشافية بين مصر وتركيا في أنقرة، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تبادل السفراء مع القاهرة أمر ممكن إذا سارت مفاوضات البلدين بشكل إيجابي

وأشار الوزير إلى إمكانية التفاوض مع مصر حول مناطق الصلاحية البحرية بما يحقق مكاسب حقيقية للقاهرة، يأتي ذلك فيما كشف تشاووش أوغلو عن زخم إيجابي في المحادثات الجارية مع الإمارات والسعودية لتحسين العلاقات معهما.

فما هي فرص نجاح أنقرة في هذه الخطوات؟ ثم ماذا عن الملفات الشائكة بين تركيا وتلك البلدان؟

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