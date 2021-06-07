تركيا وفرنسا.. نهاية الخلافات أم تأجيل للحل؟

في تحول بمسار الانحدار الذي ساد العلاقات التركية الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقال له على صحيفة لوبوان الفرنسية بمناسبة زيارته لباريس أن بلاده وفرنسا حليفتان ولن تسمحا لسوء التفاهم بإفساد علاقاتهما، مضيفا في تغريدة على تويتر أن لقاءه بنظيره الفرنسي جون إيف لودريان يهدف إلى تعزيز العلاقات على أسس الاحترام المتبادل.

مسيرة أنقرة لترميم العلاقات مع الشركاء الغربيين التي بلغت محطة باريس مرورا بأثينا تأتي قبيل قمة للاتحاد الأوروبي تبحث مستقبل العلاقات الجمركية ودعم جهود تركيا في استقبال اللاجئين، وقمة أخرى لحلف الناتو تتوجه فيها الأنظار إلى لقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والتركي.

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