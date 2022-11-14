تركيا و"الكردستاني" .. ماذا بعد هجوم اسطنبول؟

اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء تفجير إسطنبول الذي خلف ستة قتلى وأكثر من ثمانين مصابا بينهم ثلاثة روس..

كما رفض صويلو تعزية الولايات المتحدة لتركيا بضحايا التفجير، وقال إن من يدعمُ المنظمات الإرهابية شمال سوريا هو من نفّذ الهجوم... من جانبه نفى حزب العمال الكردستاني صلته بالانفجار ووصفه بالعدائي وغير المقبول، مؤكدا أنه لا يستهدف المدنيين في الأراضي التركية ، كما أعرب قائدُ قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي عن تعازيه لأهالي الضحايا، نافيا أي علاقةٍ للتنظيم بهذا التفجير.. لكن تركيا تقول إنها اعتقلت امرأة تتهمها بتنفيذ الهجوم وأنها اعترفت بتلقي تدريب من قبل حزب العمال الكردستاني وتعليمات منه لتنفيذ الهجوم..

فهل تصعد تركيا ضد حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا والعراق؟ وماهي مآلات العلاقة مع واشنطن في ظل الاتهام التركي الصريح؟

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