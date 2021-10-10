تركيا تتهم.. هل نقلت واشنطن "داعش" من سوريا إلى أفغانستان؟

واشنطن تدعم الإرهاب.. هذا ما صرح به وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أزمة دبلوماسية اشتعلت بين أنقرة وواشنطن

إذ صرح أوغلو أن الأخيرة تنقل عناصر داعش بالحافلات وبالطائرات لأفغانستان ولم يكتف بذلك ليدعم أقواله بأن الولايات المتحدة تدعم الإرهابَ في سوريا عن طريق موقفها من الوحدات الكردية.

تصعيد كلامي أتى بعد أن مددت واشنطن العقوبات على أنقرة بسبب عملياتها العسكرية شمال سوريا التي تعطل الحرب على الإرهاب وفق الرواية الأمريكية..



ما مصير هذا الخلاف وإلى أي درجة يمكن أن يتصاعد دبلوماسيا؟

كيف يمكن أن يؤثر ميدانيا و هل سينعكس تصعيدا في سوريا عن طريق وكلاء البلدين؟ هل ستأتي بوادر الحل عن طريق صفقة كبرى تضم ملفات كاملة بما فيها العقوباتُ وصواريخُ الباتريوت والوجودُ التركي في سوريا والعلاقة مع الناتو؟

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