ترسانة غزة الصاروخية.. هل تكفي لردع إسرائيل؟

منذ أيام والغزيّون ينامون ويصحون على أصوات الطائرات والغارات الجوية فيما يراقب الجميعُ على الشاشات آثارَ الدمار التي تخلفها آلةُ الحرب الإسرائيلية..

في المشهد المقابل تستمر صواريخُ الفصائل في الانطلاق من القطاع والمفاجأة أنها تُطلق بالمئات في تحدّ واضع لقدرات إسرائيل العسكرية والاستخباراتية وقبتِها الحديدية.

فيما يبقى التطورُ الأهم خروجُ التظاهرات في الضفة وعلى حدود إسرائيل من جهة الأردن ولبنان.

- هل باتت الفصائلُ في القطاع تمتلك مؤهلاتِ فرض معادلة موازية.. فكلُ قصف يقابله قصفٌ مقابل.

- هل باتت إسرائيلُ في موقف دفاعي الآن وماذا إذا اشتعلت جبهات أخرى؟

- ما الذي يبرر غيابَ موقف دولي موحد مما يجري

نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر

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