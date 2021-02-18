ترامب يعود.. بايدن فقد عقله وتويتر ممل

للمرة الثانية خلال أسبوع يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للفت الأنظار منذ مغادرة البيت الأبيض، فبعد بيان صادر عن مقر إقامته في فلوريدا ينتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ويحمله مسؤولية ضعف الحزب الجمهوري، خرج ترامب هذه المرة في أول مقابلة إعلامية منذ مغادرة الرئاسة ليجدد التأكيد على مواقفه السابقة بشأن سرقة الانتخابات الرئاسية، ورغم تجنبه توضيح نواياه للترشح مرة أخرى، إلا أن ترامب أشار إلى أن استطلاعات الرأي تمنحه دعما هائلا حسب تعبيره.. مجددا نيته في إنشاء منصة خاصة للتواصل الاجتماعي بعد تعليق حسابه على خلفية واقعة اقتحام مبنى الكونغرس.



فما هي مساعي ترامب من وراء لفت الانتباه إليه مجددا؟ وهل مازال قادرا على التأثير في قواعد الحزب الجمهوري ؟