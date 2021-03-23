ترامب يشكك.. بايدن يعاني "الزهايمر"؟

"بايدن قد يكون مصابا بالزهايمر. أنه مرتبك جدا ولا يستطيع فهم الأوراق التي يوقعها، والتي قد تحتوي على إملاءات رئاسية"..

الكلام للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي شكك في اتزان الرئيس الحالي للبلاد جو بايدن، بعد تعثر الأخير وسقوطه ثلاث مرات الأسبوع الماضي أثناء صعوده سلم الطائرة. البيت الأبيض عزا حادث السقوط إلى الرياح الشديدة.. بالتفاصيل سنتحدث اليوم عن تشكيك ترامب بصحة بايدن..

ما مدى واقعية سيناريو تسلم كاميلا هاريس الرئاسة؟ وهو سيناريو قديم جديد مطروح في الداخل الاميركي؟

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