ترامب يحذر: عزلي سيفجر الغضب في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محاولات عزله في الكونغرس ستؤدي إلى انقسامات وآلام مضيفًا أن ذلك يمثل خطرا على القيم الأمريكية ومشددا على ضرورة احترام القانون.

حديث ترامب يأتي بعدما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بأن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية الخمسين مع اقتراب تنصيب جو بايدن، فيما أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الداعمين لعزل ترامب، يهدفون عبر هذا الإجراء إلى منعه مستقبلا من الترشح مرة أخرى.

فما هي رسائل ترامب من وراء هذه التصريحات؟

كيف ستأثر معركة محاكمة ترامب على العمل التشريعي في بداية عهد بايدن؟

وما مدى قانونية وإمكانية تقديم ترامب للمحاكمة بعد نهاية ولايته الرئاسية؟

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