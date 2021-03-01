ترامب.. هجوم على بايدن وحقيقة حزب ثالث

لماذا يظهر ترامب الآن ليطعن مجددا في الانتخابات ؟ وهل تتطابق انتقاداته للإدارة الجديدة مع الواقع ؟ وما حقيقة قوة ووحدة الحزب الجمهوري بعد كل التصدعات التي شهدها في الآونة الأخيرة ؟

يعود دونالد ترامب ليعود الجدل في الولايات المتحدة ، ففي أول ظهور له بعد مغادرته البيت الأبيض لم يتوان الرئيس الأمريكي السابق في مهاجمة خلفه جو بايدن بالقول إن أول شهر في إدارته هو الأكثر كارثية لأي رئيس في التاريخ الحديث وأمام أنصار الحزب الجمهوري نسف ترمب فرضية تشكيل حزب جديد مؤكدا قوة ووحدة الجمهوريين مع تلميح إلى سعيه ليكون مرشحهم في الانتخابات المقبلة مجددا مزاعمه بسرقة الديمقراطيين لانتخابات كان هو الفائز بها.

فلماذا يظهر ترامب الآن ليطعن مجددا في الانتخابات ؟ وهل تتطابق انتقاداته للإدارة الجديدة مع الواقع ؟ وما حقيقة قوة ووحدة الحزب الجمهوري بعد كل التصدعات التي شهدها في الآونة الأخيرة ؟