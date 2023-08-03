ترامب متهم مجدداً.. تصفية حسابات انتخابية عبر القضاء

للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة، لكن التهم هذه المرة بدت أخطر من سابقاتها

فهي تضم التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة والاعتداء على الوظيفة الأساسية للديمقراطية، بالإضافة للسعي لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية وبالهجوم على مبنى الكونغرس.

من جانبه أكد ترامب أنه بريء من الاتهامات جميعها.. لتقرر المحكمة إطلاق سراحه وتحدد يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي موعدا لجلسة استماع ثانية.

ترامب وصف ما وجه له من اتهامات بالقرار اليائس من قبل الرئيس جو بايدن الذي يتراجع في استطلاعات الرأي مضيفًا أن الديمقراطيين يستخدمون القضاء كسلاح ضده، مشددًا أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال إدانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة.

فما المسارات القانونية المنتظرة في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب؟ وهل ستؤثر التهم الجديدة على مساعي الرجل في العودة إلى البيت الأبيض؟

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