تحقيق السيل الشمالي.. ما وراء استبعاد روسيا؟

عبر الكرملن عن أسفه العميق إزاء معلومات مفادها أن الدول الغربية لا تعتزم حاليا إشراك موسكو في التحقيقات الخاصة بالتفجيرات الإرهابية التي استهدفت أنابيب السيل الشمالي..

بينما اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الدول التي تريد إقصاء موسكو من التحقيق بمحاولة إخفاء شيء عن روسيا، وهي الدولة التي تملك المشروعَ و معداتِ السيل الشمالي وبنيتَه التحتية، وهي المُورِّد الذي يضخ الغاز عبر خطوط الأنابيب، وأن مشاركتها أمر لا جدال فيه بالنسبة لأي شخص مضيفة أن دول الاتحاد الأوروبي حتما ستواجه الحقيقة وتعترف بخيانة الحلفاء لها بشأن تفجيرات السيل الشمالي...

جانب آخر من الموقف الروسي عبر عنه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، بأن روسيا مستعدة لتوريد الغاز عبر خط أنابيب السيل الشمالي إثنان الذي لم يتعرض للضرر ... فما الهدف من إقصاء روسيا من التحقيق؟

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