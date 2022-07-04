تحرير لوغانسك.. أوراق الغرب تتساقط بأوكرانيا

بعد إعلان السيطرة على كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو استمرار العملية العسكرية لحماية الدونباس حسب الخطط الموضوعة مسبقا،

مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني تكبد خلال معارك الأسبوعين الماضيين خسائر غير مسبوقة في المعدات وأكثر من خمسة آلاف وخمسمائة جندي بين قتيل وأسير.. من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن ثقته بإمكانية استعادة مدينة ليسيتشانك في حال حصول قوات كييف على المزيد من إمدادات الأسلحة الغربية الحديثة.

في هذا السياق أعلن رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسي تشنيك ضرورة إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة تمنعها من قصف أراضي الجمهورية.. مشيرا إلى أن مهمة اجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا لا تزال قائمة.

فما هي دلالات تأكيد موسكو والقوات الحليفة استمرار العملية العسكرية والتمسك بكامل الأهداف المعلنة؟ وهل يدفع تحرير كامل تراب دونباس نحو عودة كييف إلى طاولة التفاوض؟

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