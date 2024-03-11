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نيوزميكر

تحرير أفدييفكا.. خفايا كسر تحصينات الغرب

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع قائد مجموعة الاقتحام في كتيبة الدبابات 293

تصريحات قائد مجموعة الاقتحام في كتيبة الدبابات 293  "كريستيك" لـRT:

  • منذ 2014 كانوا يحضرون الدفاعات في مدينة أفدييفكا ووزعوا حقول ألغام لمنع تقدم قواتنا
  • حطمنا كل التحصينات الأوكرانية في أفدييفكا خلال 6 أشهر
  • كنا ندخل بمجموعات صغيرة إلى أفدييفكا عبر أنابيب الصرف الصحي ولم يستطيعوا كشفنا
  • العدو اضطر إلى الفرار بعد عملية مدروسة وجريئة في أفدييفكا
  • عبر أنابيب الصرف الصحي كنا نقدم الإمدادات والذخائر للمجموعات في المدينة
  • بالحماس والروح الروسية تغلبنا على نقص الأوكسجين داخل الأنابيب
  • كل مئة متر حفرنا منافذ في الأنابيب لدخول الأوكسجين وإن كان قليلا
  • كانت المجموعات المقاتلة مستعدة لكل المفاجآت وكنا نوزع التربة بعد الحفر على طول الأنبوب
  • كل مجموعة كان لها مهمة محددة في منطقة معينة وعند استلام الأوامر خرجنا كل في مكانه المقرر
  • كانت مفاجأة تامة لهم وعمليا لم يتوقع أحد أن نظهر خلف خطوطهم
  • العدو كان مصدوما وبدأ بالهروب ولم يعرف إلى أين يجري وبعضهم هرب تجاهنا ووقع في الأسر
  • كان لديهم مراقبون وكانوا يرقبون السهل لكننا خرجنا من أمامهم فورا
  • حولوا المدينة إلى منطقة محصنة واستخدموا المدنيين كدروع بشرية
  • كان في أفدييفكا أسلحة كثيرة ووجدنا مخازنا للأسلحة لم تستخدم بالإضافة إلى المدرعات والآليات
  • العدو لم يكن يعتقد أن القوات الروسية ستحرر أفدييفكا لذلك لم يبنوا تحصينات جدية بعدها
  • بين 8 و17 من شهر فبراير كانوا يحاولون الهروب بمجموعات صغيرة والخسائر كانت هائلة
  • في بعض الأماكن هربوا إلى حقول ألغامهم لأنهم لم يعرفوا إلى أين سيهربون
  • حاولوا أن يجروا الناس إلى أفدييفكا من جميع المناطق وهذا يدل على فوضى لدى العدو
  • لم يعد لديهم جيش عمليا بل فقط مرتزقة ويريدون إظهار نتائج إيجابية إلا أنها غير موجودة
  • نحو 200 أسير وقعوا في أفدييفكا
  • قابلنا عددا من الجنود الذي خلعوا الزي العسكري وقالوا إنهم مدنيين
  • كان هناك مدنيين في الشوارع أعدموا بسبب الكراهية ولأنهم يؤيدون روسيا
  • رأيت نحو 150 جثة لمدنيين أعدموا في الشوارع
  • الدمار في أفدييفكا لأن الجيش الأوكراني كان يعمل في المباني السكنية وكان يقصف البيوت دون أن يأبه بالمدنيين
  • كانت الآليات الثقيلة تختبئ داخل المناطق السكنية
  • استقبلنا السكان في أفدييفكا بدموع الفرح والعناق وبدأنا بتوزيع المساعدات الإنسانية

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