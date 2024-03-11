تحرير أفدييفكا.. خفايا كسر تحصينات الغرب

تابعوا RT على

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع قائد مجموعة الاقتحام في كتيبة الدبابات 293

تصريحات قائد مجموعة الاقتحام في كتيبة الدبابات 293 "كريستيك" لـRT:

منذ 2014 كانوا يحضرون الدفاعات في مدينة أفدييفكا ووزعوا حقول ألغام لمنع تقدم قواتنا

حطمنا كل التحصينات الأوكرانية في أفدييفكا خلال 6 أشهر

كنا ندخل بمجموعات صغيرة إلى أفدييفكا عبر أنابيب الصرف الصحي ولم يستطيعوا كشفنا

العدو اضطر إلى الفرار بعد عملية مدروسة وجريئة في أفدييفكا

عبر أنابيب الصرف الصحي كنا نقدم الإمدادات والذخائر للمجموعات في المدينة

بالحماس والروح الروسية تغلبنا على نقص الأوكسجين داخل الأنابيب

كل مئة متر حفرنا منافذ في الأنابيب لدخول الأوكسجين وإن كان قليلا

كانت المجموعات المقاتلة مستعدة لكل المفاجآت وكنا نوزع التربة بعد الحفر على طول الأنبوب

كل مجموعة كان لها مهمة محددة في منطقة معينة وعند استلام الأوامر خرجنا كل في مكانه المقرر

كانت مفاجأة تامة لهم وعمليا لم يتوقع أحد أن نظهر خلف خطوطهم

العدو كان مصدوما وبدأ بالهروب ولم يعرف إلى أين يجري وبعضهم هرب تجاهنا ووقع في الأسر

كان لديهم مراقبون وكانوا يرقبون السهل لكننا خرجنا من أمامهم فورا

حولوا المدينة إلى منطقة محصنة واستخدموا المدنيين كدروع بشرية

كان في أفدييفكا أسلحة كثيرة ووجدنا مخازنا للأسلحة لم تستخدم بالإضافة إلى المدرعات والآليات

العدو لم يكن يعتقد أن القوات الروسية ستحرر أفدييفكا لذلك لم يبنوا تحصينات جدية بعدها

بين 8 و17 من شهر فبراير كانوا يحاولون الهروب بمجموعات صغيرة والخسائر كانت هائلة

في بعض الأماكن هربوا إلى حقول ألغامهم لأنهم لم يعرفوا إلى أين سيهربون

حاولوا أن يجروا الناس إلى أفدييفكا من جميع المناطق وهذا يدل على فوضى لدى العدو

لم يعد لديهم جيش عمليا بل فقط مرتزقة ويريدون إظهار نتائج إيجابية إلا أنها غير موجودة

نحو 200 أسير وقعوا في أفدييفكا

قابلنا عددا من الجنود الذي خلعوا الزي العسكري وقالوا إنهم مدنيين

كان هناك مدنيين في الشوارع أعدموا بسبب الكراهية ولأنهم يؤيدون روسيا

رأيت نحو 150 جثة لمدنيين أعدموا في الشوارع

الدمار في أفدييفكا لأن الجيش الأوكراني كان يعمل في المباني السكنية وكان يقصف البيوت دون أن يأبه بالمدنيين

كانت الآليات الثقيلة تختبئ داخل المناطق السكنية

استقبلنا السكان في أفدييفكا بدموع الفرح والعناق وبدأنا بتوزيع المساعدات الإنسانية

Your browser does not support audio tag.