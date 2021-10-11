ما خيارات الفلسطينيين بعد رفض رئيس وزراء إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ووصفها بالإرهابية؟

على ذات منوال مواقفه الرافضة لحل الدولتين، وازى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بين نشأة دولة فلسطينية وقيام كيان إرهابي، متوعدا بالحيلولة دون ذلك خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في القدس.

السلطة الفلسطينية من جانبها اعتبرت موقف بينيت تعبيرا عن فكر استعماري يرفض السلام ويعكس جوهر الإرهاب.

في سياق آخر وخلال كلمة أمام مؤتمر مستقبل الجولان المحتل أعلن بينيت أن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق.

فما هي دلالات تصريحات بينيت بشأن حل الدولتين والوضع في الجولان؟ وما صدى هذا الموقف داخل الحكومة الاسرائيلية ولدى المجتمع الدولي؟

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