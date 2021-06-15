 
مباشر
بالتفاصيل

تحذير عربي لإثيوبيا: مصر والسودان خط أحمر

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmk4

حراك عربي مكثف شهدته العاصمة القطرية الدوحة لدعم موقف مصر والسودان حيال أزمة سد النهضة مع اقتراب إثيوبيا من عملية الملء الثاني للسد المتوقعة في يوليو وأغسطس المقبلين.

وزراء الخارجية العرب دعوا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة تشاورية حول ملءِ وتشغيلِ السد تعمل على اتخاذ إجراءات لإطلاق عملية تفاوضية وتضمن التوصل لاتفاق قانونيٍ ملزم في مدىً زمنيٍ محدد.
وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد من جانبه أن الوساطة الإفريقية بشأن السد التي بدأت منذ نحو عام لم تسفر عن النتائج المرجوة، مشددًا أن القاهرة مصرةٌ على استنفاذ جميع الطرق الدبلوماسية ما دعاها إلى عرض الأمر على الأشقاء العرب، كما أشار إلى تعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات أو مقترحات لحل القضية.
أما على الطرف المقابل فتؤكد أديس أبابا رفضتها لكل قرارات جامعة الدول العربية بشأن السد مضيفةً أن الجامعة أضاعت الفرصة التي كانت متاحة لها للعب دور بناءٍ في هذه القضية.
فما التغيير الذي سيحدثه هذا الزخم العربي حيال أزمة السد؟ هل أصبحت الوساطة الإفريقية في حالة موت سريري؟ ثم ما هي خيارات القاهرة والخرطوم مع اقتراب ساعة الصفر؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا