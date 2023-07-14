تحذير صيني.. تحشيد عسكري أمريكي في تايوان يهدد بمواجهة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين، وأضاف أنه لا يعتقدُ أن المواجهةَ وشيكةٌ أو لا مفرّ منها،

وشدد أوستن في الوقت نفسه على ضرورةِ دعم القوات الأمريكية في منطقةِ المحيطين الهندي والهادئ وتسريع صفقاتِ الأسلحة الى تايوان.. بدوره دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى حمايةِ الملاحة في بحري الصين الجنوبي والشرقي وحماية مضيق تايوان..

وفي هذا السياق قال المندوبُ الصيني لدى الأممِ المتحدة تشانغ جون إن حلفَ الناتو يواصلُ نهجَ الحرب الباردة ويحاول التوسعَ وخلقَ مشاكل وأزماتٍ جديدة..

من جانبها اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دول "الناتو" تحاول باستمرار خلق صورة سلبية عن الصين لتبرير ما تسميه التهديد الصيني..

فإلى أي حد يمضي التوتر الصيني الغربي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟

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