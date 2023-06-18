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تحذير صيني.. تايوان القضية الأخطر في العلاقة مع واشنطن

أخبار العالم

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في تحرك أمريكي للحد من التوتر مع الصين، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنظيره الصيني تشين قانغ في بكين..

وكانت، حسب بيان للخارجية الأمريكية، المحادثات صريحة وبناءة وشدد خلالها بلينكن على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال للحد من سوء الفهم بين الصين والولايات المتحدة. من جانبه وحسب مصادر إعلامية محلية فإن الوزير الصيني أبلغ نظيره الأمريكي أن ملف تايوان يمثل التهديد الأبرز للعلاقات مع واشنطن ويشكل الخطر الأكبر عليها. هذا ومن المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي قبل ختام زيارته يوم الاثنين بكبير مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي.

فما هي دلالات التحرك الأمريكي؟ وهل يوقف مسار الانحدار في العلاقات بين واشنطن وبكين؟

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