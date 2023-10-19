تحذير روسي.. مجلس الأمن رهينة أنانية الغرب

حملت روسيا الدول الغربية التي رفضت مشروع قرار في مجلس الأمن المسؤوليةَ عن مذبحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة والذي كان يدعو الى وقف إطلاق نار إنساني..

كما رفضت الدول الغربية بعد ذلك مشروع قرار برازيلي آخر..

المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا قال إن طرح مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت قد حقق غايته رغم الفشل في تبنيه ، معبرا عن أسفه كون المجلس بات رهينة لأنانية الوفود الغربية حسب تعبيره..

حديث عن أسباب فشل مشروع القرار الروسي والتعاون الدولي من أجل حماية المدنيين من المذابح والجرائم ضد الإنسانية المدعومة من الدول الغربية، مع نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.

أبرز تصريحات دميتري بوليانسكي لبرنامج نيوزميكر:

- قدمنا مشروع قرار يدين الدعوة لتهجير سكان قطاع غزة

- حدثت لعبة دبلوماسية داخل مجلس الأمن الدولي وتم إسقاط مشروعي القرار البرازيلي والروسي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

- الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو لمنع وقف إطلاق النار تماهيا مع دعمها اللامحدود لإسرائيل

- الغرب انتقد روسيا فيما يخص الحرب في أوكرانيا بينما لا يفعل ذلك بشأن الحرب على غزة

- بدون التسوية العادلة للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط

- لن نتوقف عن بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة رغم أن الفيتو الأمريكي يشل مجلس الأمن الدولي

- أرسلنا مساعدات إنسانية إلى غزة لكن ذلك غير كاف ويجب وقف إطلاق النار

- يجب إصلاح الأمم المتحدة لتضم تشكيلة أكثر عدلا تعكس الوضع الحالي في العالم